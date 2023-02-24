الجمعة.. انطلاق النسخة الرابعة من "كأس السعودية"

تنطلق يوم الجمعة الأمسية الأولى من النسخة الثالثة من "كأس السعودية 2023" السابق الأغلى في العالم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمجموع جوائز يتخطى الـ35 مليون دولار مقسمة على 16 شوطاً ومشاركة 243 حصاناً من 16 دولة.

وستفتتح السباقات بتحدّي الخيالة الدوليين في منافسة للفرسان بمشاركة 7 فتيات و7 فتيان قادمين من أستراليا وأوروبا واليابان وأميركا إضافة إلى مشاركتين محليتين وينافس الخيالة بصفتهم الفردية في أربع جولات على جائزة 100 ألف دولار أمريكي على صهوة الجياد المدربة محلياً فقط وتقام السباقات على الأرضيتين الرملية والعشبية بمسافات مختلفة تتراوح بين 1200 متر إلى 1800 متر.

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وفي يوم 25 فبراير، سيقام السباق الأغلى في العالم على شوط كأس السعودية المصنفة فئة أولى عالمياً والبالغة جائزته المالية 20 مليون دولار على مسافة 1800 متر بالمسار الرملي وذلك في ختام الأمسية التي تشهد 8 سباقات أخرى تتنافس فيها الخيل من جميع أنحاء العالم على الأرضيتين الرملية والعشبية.