كريتشيكوفا تصعق شيانتيك وتحرز لقب بطولة دبي للتنس

وضعت باربورا كريتشيكوفا حدا لانتصارات إيغا شيانتيك عندما تغلبت على المصنفة الأولى بنتيجة 6-4 و6-2 لتحرز لقب بطولة دبي للتنس، محققة لقبها الأول في 2023 والسادس لها في بطولات المحترفات يوم السبت.



وقالت كريتشيكوفا: هذا يعني الكثير لي. كان أسبوعا رائعا وتحسنت في كل مباراة. قدمت أفضل ما لدي. إيغا تحفزني كل يوم، كانت مباراة نهائية رائعة وبالتأكيد أنا سعيدة بالنتيجة.



وأصبحت كريتشيكوفا، المصنفة الثانية عالميا سابقا، خامس لاعبة تفوز على أول ثلاث مصنفات في العالم في بطولة واحدة.



وكسرت كريتشيكوفا إرسال شيانتيك في افتتاح المباراة بضربة خلفية رائعة.



لكن شيانتيك أدركت التعادل 3-3 غير أن منافستها التشيكية، الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة 2021، ردت كسر الإرسال قبل أن تخسر إرسالها مرة أخرى.



وفازت كريتشيكوفا بالشوط التالي دون خسارة أي نقطة مع ارتكاب شيانتيك العديد من الأخطاء السهلة، ثم حسمت اللاعبة البالغ عمرها "27 عاما" المجموعة الأولى عندما أطاحت نظيرتها البولندية بضربة أمامية خارج الملعب.



وكانت أول مجموعة تخسرها شيانتيك، الفائزة بلقب بطولة قطر، في آخر أسبوعين ثم تأخرت اللاعبة البالغ عمرها "21 عاما" بنتيجة 4-2 مع سيطرة كريتشيكوفا على المباراة.



وحسمت كريتشيكوفا، التي فازت على المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في دور الثمانية ثم جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا في قبل النهائي، المباراة بفضل إرسالها لتنضم إلى مجموعة مميزة من اللاعبات.



وكانت شتيفي غراف وسيرينا وليامز وفينوس وليامز وسبالينكا هن فقط من انتصرن على أول ثلاث مصنفات في العالم في نسخة واحدة من بطولة.



وقالت كريتشيكوفا: إنه إنجاز كبير. استمتعت بكل المباريات، فأنا أحب اللعب في الملاعب الكبيرة ذات الأجواء الرائعة. أتمنى أن أخوض المزيد من هذه المباريات.



وستتقدم كريتشيكوفا من المركز 30 إلى 16 في التصنيف العالمي عند إصداره يوم الاثنين.

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