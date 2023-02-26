الأحد.. الدرعية تحتضن "نزال الحقيقة"

تشهد مدينة الدرعية التاريخية يوم الأحد "نزال الحقيقة" على "حلبة الدرعية" بين الملاكمين المحترفين الأميركي جيك بول،ومنافسه البريطاني تومي فيوري، في حدث تنظمه وزارة الرياضة بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، وبالتعاون مع الشركة الوطنية "تحدي المهارة" للترفيه، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.

كما تحتضن حلبة ميدان الدرعية نزالاً، على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر، بين بطل العالم الحالي في وزن المتوسط والوزن الخفيف الكونغولي إيلونغا ماكابو، وحامل اللقب السابق الملاكم السويدي بادو جاك" الملقب باسم "ذا ريبر".

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وسيتضمن الحدث إقامة العديد من اللقاءات الثانوية، إذْ يواجه الملاكم السعودي زياد مجرشي في أحدها منافسه الغاني فيليب كوانساه، يليه النزال الاحترافي الأول للملاكمة السعودية رغد النعيمي،الذي سيجمعها بالغانية بربتشوال أوكيدا، إضافة إلى لقاء آخر بين السعودي سلمان حمدة، والهندي فيليب ديفا بريان.

وسيتنافس الأميركيان آدم صالح، وستيوارت كيلوج، في نزال ضمن الحدث، بينما يسعى الملاكم الأردني بدر السمرين إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم، عند مواجهة الروماني فيوريل سيميون، كما سيتنافس الأميركي محسن كاسون،مع الأذربيجاني تاريل جعفروف،في وزن الكروزر، وأخيرًا يتطلَّع نجم الملاكمة السعودي الصاعد زياد المعيوف إلى مواصلة مسيرته الاحترافية الناجحة عند مواجهة البنمي رونالد مارتينيز.