الأمير محمد بن سلمان يتوج ملاك "بينثلاسا" بكأس السعودية

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رعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم السبت، حفل سباق "كأس السعودية" وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وقدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.
كما قدم الأمير محمد التهنئة لمدرب الجواد يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا يوشيدا، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.
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