أنس جابر تحافظ على مركزها في التصنيف الدولي

غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين، بينما حققت الإيطالية كاميلا جيورجي قفزة هائلة بصعودها 22 مركزا.
وصعدت كاميلا جيورجي، التي توجت مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) بلقب بطولة ميريدا المنفتوحة في المكسيك على حساب السويدية ريبيكا بيترسون، من المركز الـ 68 إلى المركز الـ 46.
وحافظت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك على موقعها في صدارة التصنيف العالمي، وتمثل أقرب تغيير من المراكز العشرة الأولى في صعود ليودميلا سامسونوفا إلى المركز الثاني عشر وتراجع مايا بياتريز حداد إلى المركز الثالث عشر.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 كما يلي:
البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10585 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة
الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الثالث برصيد 5495 نقطة
التونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 4921 نقاط
الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4835 نقطة
الأميركية كوكو غوف في المركز السادس برصيد 4251 نقطة
اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3451 نقطة
الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3375 نقطة
السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3360 نقاط
الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2935 نقطة.
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