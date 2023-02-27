أنس جابر تحافظ على مركزها في التصنيف الدولي

غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين، بينما حققت الإيطالية كاميلا جيورجي قفزة هائلة بصعودها 22 مركزا.

وصعدت كاميلا جيورجي، التي توجت مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) بلقب بطولة ميريدا المنفتوحة في المكسيك على حساب السويدية ريبيكا بيترسون، من المركز الـ 68 إلى المركز الـ 46.

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وحافظت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك على موقعها في صدارة التصنيف العالمي، وتمثل أقرب تغيير من المراكز العشرة الأولى في صعود ليودميلا سامسونوفا إلى المركز الثاني عشر وتراجع مايا بياتريز حداد إلى المركز الثالث عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 كما يلي:

البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10585 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة

الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الثالث برصيد 5495 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 4921 نقاط

الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4835 نقطة

الأميركية كوكو غوف في المركز السادس برصيد 4251 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3451 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3375 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3360 نقاط

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2935 نقطة.