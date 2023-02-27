عبدالعزيز الفيصل يتوّج الملاكم فيوري بحزام "نزال الحقيقة"

توّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، يوم الاثنين، الملاكم البريطاني تومي فيوري، بلقب "نزال الحقيقة"، في حلبة الدرعية التي اكتضت مدرجاتها بعشاق رياضة الملاكمة من داخل وخارج السعودية، ووسط حضور رياضيين عالميين من لاعبين وملاكمين ومسؤولين، من بينهم لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والملاكمين العالميين مايك تايسون، وديونتاي وايلدر، وتايسون فيوري وغيرهم، بعد 7 نزالات احتضنتها الحلبة ذاتها سبقت النزال الرئيس الذي توج فيه البطل فيوري.

وحظي "نزال الحقيقة"، بالإثارة والندية، إذ امتد إلى ثماني جولات كاملة، حسمها البريطاني تومي فيوري على منافسه الأميركي جيك بول بعدد جولات النزال، والذي نظمته وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، وبالتعاون مع الشركة الوطنية "تحدي المهارة للترفيه"، ضمن فعاليات "موسم الدرعية" الثاني.

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وانطلقت النزالات السبعة الأخرى عند الثامنة من مساء البارحة، وشهدت أربعة منها تألق الملاكمين السعوديين الذين قوبلوا بالكثير من الإثارة والتشجيع من الجماهير الحاضرة في مدرجات حلبة الدرعية، إذ افتتح الملاكم السعودي زياد المجرشي الانتصارات الخضراء على حساب خصمه فيليب كوانساه، تلته الملاكمة السعودية رغد النعيمي، التي كسبت نزالها بضربة ثلاثية قاتلة ضد بربتشوال أوكيدا، وضاعف الملاكم السعودي سلمان حماده الأفراح بفوز مبكر لم يتجاوز وقته ثوانٍ معدودة من بداية أولى جولات نزاله مع خصمه فيليب سامسون.

وفي نزال منتظر بين الملاكم السعودي المحترف زياد المعيوف، والملاكم البنمي رونالد مارتينيز، استطاع المعيوف فيه انتزاع الفوز بعد مواجهة واجه فيها نداً قوياً استمر في المقاومة حتى قرع الجرس الأخير.

من جانبه فاز الملاكم الأميركي من أصول يمنية آدم صالح على ستيوارت كيلوغ ضمن النزال لوزن 140 «الوزن الخفيف».

وفي النزال الآخر المنتظر من كثير من عشاق اللعبة، حقق الملاكم السويدي بادو جاك الفوز في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أحرز لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر، على حساب البطل الكونغولي إيلونجا ماكابو، بعد نزال امتد إلى 12 جولة ليسقط خصمه أخيراً بالقاضية.

وتفوق الملاكم الأردني بدر السمرين على نظيره الروماني فيوريل سيميون بالضربة القاضية، والأميركي محسن كاسون على الأذربيجاني تارييل جعفروف.