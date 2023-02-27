منتخب السعودية لقفز الحواجز يعود إلى الأولمبياد بذكريات "البرونزية"

عاد المنتخب السعودي لقفز الحواجز إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غيابه عنها 12 عاماً بعدما حجز يوم الاثنين مقعداً في أولمبياد باريس 2024 صيف العام المقبل.

وحقق المنتخب السعودي المركز الأول في تصفيات المجموعة السابعة، ليضمن عودته إلى المنافسة الدولية بعد غيابه عن نسختي ريو دي جانيرو وطوكيو.



وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية عبر "تويتر": أبارك لفرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز، "رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي وخالد المبطي التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، فيما رد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على تهنئة وزير الرياضة قائلاً: هذا النجاح الذي تحقق لم يكن إلا بفضل الله ثم بالدعم اللا محدود للقطاع الرياضي والاهتمام المتواصل من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، ومتابعة مباشرة من سموكم. فشكرًا لأنكم مهدتم لنا طريق التأهل إلى أولمبياد باريس.

مادة اعلانية

ويتكون المنتخب السعودي من رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي وخالد المبطي.



وكان الثنائي الدهامي والشربتلي ضمن الفريق الذي حقق برونزية أولمبياد لندن 2012، خلف بريطانيا وهولندا.

وكان خالد العيد قد أحرز أول برونزية في تاريخ السعودية الأولمبي بعدما أحرز المركز الثالث في قفز الحواجز بأولمبياد سيدني 2000، بعدما حل في المركز الثالث خلف الهولنديين جيرون دوبيلدام وألبرت فورن.



وشاركت السعودية في 12 أولمبياداً منذ أولمبياد ميونخ 1972 الذي شهد مشاركة 10 رياضيين، وحققت 4 ميداليات فضيتين الأولى في سيدني 2000 عندما حقق هادي صوعان فضية ألعاب القوى، والثانية حققها طارق حامدي في الكاراتيه الأولمبياد الماضي، بالإضافة إلى برونزيتي قفز الحواجز في سيدني ولندن.