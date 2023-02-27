موراي ينسحب من بطولة دبي للتنس

أعلن منظمو بطولة دبي للتنس يوم الاثنين انسحاب البريطاني آندي موراي من المسابقة بسبب إصابة متكررة أعلى الساق.



وكان اللاعب البالغ عمره "35 عاما"، والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على أعتاب الاعتزال في 2019 بعدما خضع لجراحة أعلى الساق قبلها بعام واحد.



لكن موراي عاد إلى الملاعب بعد جراحة جديدة ووصل للمرة الرابعة إلى نهائي بطولة تابعة لاتحاد المحترفين منذ عودته في بطولة قطر المفتوحة وقبل الخسارة أمام دانييل ميدفيديف يوم السبت الماضي.



وقال منظمو بطولة دبي على "تويتر": نحن نتحسر على إبلاغكم أن آندي موراي لن يكون بوسعه المشاركة في بطولة هذا العام.



وأضاف المنظمون: آندي كان يخضع لعلاج من إصابة متكررة أعلى الساق وأجبرته على الانسحاب من بطولة دبي.



وقال موراي عقب الخسارة أمام ميدفيديف إنه سيتطلع إلى التعامل مع جسده بشكل أفضل خاصة أن المباريات تتطلب لياقة بدنية عالية.



وقال موراي: في عمري وفي ظل بعض الظروف التي أعاني منها، يجب أن أفكر في مثل هذه الأمور. لا يمكن أن أواصل المضي قدما حتى يحدث شيء. أحتاج إلى أكون أذكى.



ويأتي انسحاب موراي من بطولة دبي بعد يوم واحد من انسحاب مواطنته إيما رادوكانو، بطلة أميركا المفتوحة، من بطولة أوستن المفتوحة في تكساس بسبب التهاب اللوزتين.

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