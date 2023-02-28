الفارس الدهامي يكشف خطة الإعداد للمشاركة في الأولمبياد

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أكد رمزي الدهامي، أحد الفرسان السعوديين الأربعة المتأهلين إلى أولمبياد باريس، أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في الألعاب الأولمبية المقبلة في 2024، وتحقيق الميدالية الذهبية.
وقال الفارس السعودي في مقابلة مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": الاتحاد وضع البرامج اللازمة، وتمت تهيئة كافة الترتيبات لنا، والمنافسة كانت شرسة وتمكنا من التأهل إلى الأولمبياد بفضل الموهبة التي نتمتع بها.
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وأضاف: لدينا أسماء جديدة تتمتع بموهبة كبيرة، وأمامها مستقبل، وكانوا على قدر التحدي رغم قوة المنافسة.
وواصل بخصوص التحضير لأولمبياد باريس: سنعمل على تدعيم المنتخب ببعض الخيول التي على مستوى الألعاب الأولمبية، لأن طموحنا تحقيق الميدالية الذهبية في باريس.
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