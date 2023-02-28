تغريم متسابق دراجات بسبب قتل قط الوزير

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ذكرت تقارير إعلامية إيطالية يوم الثلاثاء أن متسابق الدراجات أنطونيو تيبيري عوقب بغرامة أربعة آلاف يورو بسبب قتل قط الوزير في سان مارينو باستخدام بندقية.
وكان المتسابق البالغ عمره "21 عاما" والذي يقيم في سان مارينو، الواقعة في إيطاليا، قد أبلغ وسائل إعلام محلية أنه كان يحاول تجربة بندقية ضغط الهواء وصوبها نحو رأس القط وضغط على الزر.
وكان القط ملكا لجاره فيديريكو بيديني أماتي وزير السياحة في سان مارينو.
ونقلت صحيفة (كورييري ديلا سيلا) الإيطالية عن بيديني أماتي قوله: القط لم يزعج أحدا. إنه معنا منذ فترة طويلة.
وأضاف الوزير: ابنتي لوسيا البالغ عمرها ثلاث سنوات تحبه. لا يمكن قتل حيوان أليف ثم تتعرض لغرامة أربعة آلاف يورو.
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