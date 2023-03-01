تعويض أرملة براينت 29 مليوناً بعد نشر صور تحطم مروحيته

وافقت مقاطعة لوس أنجلوس على دفع قرابة 29 مليون دولار لأرملة كوبي براينت، كتعويض عن الصور التي التقطها ونشرها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء في موقع حادثة تحطم المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأميركية.

وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته المراهقة جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجلوس في يناير 2020.

مادة اعلانية

وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس الماضي إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفراداً من نواب شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورًا لموقع التحطّم، وشاركوها لاحقًا مع الأصدقاء وأول المستجيبين مُعربةً عن مخاوفها من أن تنتشر يومًا على الإنترنت.

ووافقت مقاطعة لوس أنجلوس الثلاثاء على دفع 28.85 مليون دولار لتسوية جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالحادثة.

وقال لويس لي محامي فانيسا براينت في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية: اليوم يمثل تتويجًا ناجحًا لمعركة السيدة براينت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا السلوك الشنيع.

وتابع: لقد قاتلت من أجل زوجها وابنتها وجميع من عومل ضحاياهم بعدم احترام مماثل. نتمنى فوزها في المحاكمة وستضع هذه التسوية حداً لهذه الممارسات.

وتشمل التسوية التعويضات البالغة 15 مليون دولار التي منحتها هيئة محلفين في لوس أنجلوس لبراينت في أغسطس 2022.



واستمعت المحاكمة إلى أن بعض المستجيبين الأوائل عرضوا الصور علنًا، بما في ذلك أمام نادل، بينما أرسلها نائب عمدة رسالة عبر رسالة نصية إلى صديق.



وذكرت وسائل إعلام أن كريس تشيستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضًا في الحادثة، سيحصل على تعويض يقدر بـ20 مليون دولار.



ويُعرف براينت الذي توفي عن 41 عامًا على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت وجهاً لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.



وتُوج كوبي بطلا لـ"أن بي إيه" خمس مرات في مسيرة بدأت عام 1996 مباشرة بعد تخرجه من الثانوية واستمرت حتى اعتزاله عام 2016.



كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأميركي على الفوز عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.