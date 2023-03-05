أنس جابر تعود إلى الملاعب عبر "إنديان ويلز"

أعلنت النجمة التونسية ولاعبة المضرب المصنفة ثالثا عالميا أنس جابر عودتها للمشاركة في دورة إنديان ويلز التي تنطلق الاثنين بعد انقطاعها لنحو شهر بسبب خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت جابر (28 عاما) على صفحتها بموقع "تويتر": كم أنا سعيدة بالعودة. وأرفقتها بصورة على ملعب البطولة.

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وفي الثامن من شهر فبراير الفائت أعلنت جابر توقف التدريب "من أجل العناية بصحتي، قرّر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيّدة".

وخرجت جابر (29 عاما) من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وعرفت جابر موسماً رائعاً في 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خوّلها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في إنجاز عربي-إفريقي، قبل تراجعها أخيراً إلى المركز الثالث.