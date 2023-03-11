الخيالة السعودية أمل تنال المركز الرابع في مشاركتها الأولى

حلّت الخيالة السعودية أمل بنت فيصل، بالمركز الرابع على صهوة الفرس "سانحة"، في أول مشاركة لها في سباق نظامي بالسعودية، بعدما حصلت على رخصة خيالة من نادي سباقات الخيل في أكتوبر الماضي.

وشاركت أمل، يوم الجمعة، في الشوط الثالث للأفراس المبتدئة -إنتاج محلي بعمر 3 سنوات- على مسافة 1600 متر، في انطلاقة كأس المؤسّس الملك عبد العزيز التي تُختتَم مساء يوم السبت.

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وقالت أمل بنت فيصل، التي ارتدت بنطالًا منقوشًا عليه باللّغة الإنجليزية عبارة "أول امرأة": هذا وعد مني بمواصلة العطاء، وأن أصبح مثالًا لكلّ بنات الوطن في قيادة الخيول كخيّالات محترفات.

وتابعَت: أشعر باعتزاز للوفاء بوعدي لكلّ من ساندني ووقف بجانبي، وأهدي هذا الإنجاز إلى أسرتي، وبالأخصّ والدتي، التي ظلّت داعمة لي طوال مسيرتي المهنيّة منذ البداية.