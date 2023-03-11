نيوم تحتضن جولة "ديزرت إكس بري" بمشاركة 10 فرق عالمية

تشهد نيوم يوم السبت انطلاق جولة "ديزرت إكس بري" من السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية والذي تستضيفه السعودية للمرة الثالثة على التوالي ويستمر لمدة يومين بمشاركة فرق عالمية.

وتعد سلسلة "إكستريم إي" شكلاً جديداً ومبتكراً لسباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية وذلك في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، حيث تتألف السلسلة العالمية من خمسة سباقات وتسلّط الضوء على تأثير تغير المناخ والتحديات البيئية في بعض المواقع النائية في العالم والترويج للتوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية ودعم المساعي الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل لمستقبل أفضل لكوكب الأرض.

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ويشارك في هذه النسخة من سلسلة "إكستريم إي"، 20 سائقاً وسائقةً يمثلون 10 فرق عالمية ويتنافسون بسيارة "أوديسي 21"، حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة.

والفرق المشاركة هي "آي بي تي كوبرا إكس إي" الذي يمثله القطري ناصر العطية بطل سباق رالي داكار السعودية 2023 والسويدية كلارا أندرسون وفريق "أكسيونا ساينز إكس إي" الذي يضم كلاً من الإسبانية لايا سانز والسويدي ماتسياس إكستروم فيما سيمثل فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي" الثنائي البريطانية كاتي مونينغ والسويدي تيمي هانسن أما فريق "كارل كوكس موتورسبورت" فسيعتمد على الإسبانية كريستين جي زد والألماني تيمو شيدر كما يتألف فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي" من النيوزيلاندية إيما غيلمور والأميركي تانر فوست وسيتنافس فريق "جي إم سي هامر إي في تشيب غاناسي رايسينغ" في السباق بالثنائي الأميركي أماندا سورنسون وآر جيه أندرسون أما فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" فيضم الثنائي السويدي ميكايلا أهلين هوتولينسكي ويوهان كريستوفرسون وسيمثل فريق "أكس 44 فيدا كاربون" الذي يملكه بطل العالم 7 مرات للفورمولا1 البريطاني لويس هاميلتون كل من الجامايكي فريزر ماكونيل وبطلة إكستريم إي الإسبانية كريستينا غوتيريز أما فريق "جيه بي إكس إي" فيمثله النرويجية هيدا هوساس والفنلندي هيكي كوفالاينن ويتألف فريق "فيلوسي رايسينغ" من الأسترالية مولي تايلور والسويدي كيفين هانسن.

وشهدت مشاركة نيوم في "إكستريم إي" نمواً كبيراً في الموسم الماضي لتصبح الراعي الرئيسي في فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي" حيث تعتمد الشراكة مع الفريق على مشاركة "نيوم" المتزايدة في رياضة السيارات؛ بهدف ترسيخ مكانتها كمركز للرياضة العالمية.

سباق "ديزيرت إكس بري" يعد ثالث فعاليات "إكستريم إي" في المنطقة حيث يسعى لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الجمع بين الاستدامة والأحداث الرياضية العالمية وفي جولتها العالمية لهذا العام في السعودية وجزيرة سردينيا في إيطاليا وتشيلي وستحط السلسلة رحالها للمرة الأولى في اسكتلندا والبرازيل أو الولايات المتحدة الأميركية.