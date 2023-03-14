أنس جابر تودع بطولة إنديان ويلز

ودعت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الرابعة على العالم منافسات بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة بعدما خسرت مباراتها في الدور الثالث مساء يوم الاثنين.
وتغلبت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على أنس جابر بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 لتتأهل على حسابها إلى الدور الرابع (دور الستة عشر).
كذلك صعدت النجمة البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم إلى الدور الرابع بالفوز على الكندية بيانكا أندريسكو 6 / 3 و7 / 6 (7 / 1).
وتلتقي شفيونتيك في الدور الرابع، البريطانية ايما رادوكانو، 20 عاما، بطلة أميركا المفتوحة 2021، والتي تأهلت بالفوز على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6 / 1 و2 / 6 و6 / 4.
وبدأت رادوكانو في الصعود من جديد في التصنيف العالمي، وقد خاضت البطولة الحالية وهي في المركز الـ 77 في التصنيف بعد موسم عانت خلاله من الإصابات.
وحققت رادوكانو أربعة انتصارات خلال آخر خمس مباريات لها، وقد جاءت الهزيمة أمام كوكو غوف المصنفة السادسة على العالم، وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة.
وحققت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الخامسة على العالم انتصارا صعبا أمام الكندية ليلا فيرنانديز وتغلبت عليها 6 / 4 و6 / 7 (5 / 7 ) و6 / 1.
وتلتقي غارسيا في الدور الرابع، الرومانية سورانا سيرستيا التي تأهلت بالفوز على الأمريكية بيرناردا بيرا 6 / 3 و6 / 1.
كذلك صعدت التشيكية كارولينا موكوفا إلى الدور الرابع بالفوز على الإيطالية مارتينا تريفيزان 6 / 4 و3 / 6 و6 / 4 كما تغلبت الكازاخستانية إلينا رايباكينا بطلة ويمبلدون على الإسبانية باولا بادوسا 6 / 3 و7 / 5.
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