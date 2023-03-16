فيرستابن.. عنصر ثابت في المنافسة على حلبة جدة

اعتاد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق رد بول أن يكون عنصرا ثابتا وحاسما في النسختين الماضيتين من جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1 التي تقام على حلبة جدة، والتي تحتضن النسخة الثالثة يوم الأحد.

وتعود حلبة جدة إلى استضافة سباق فورمولا 1 في عامها الثالث بعدما شهدت في العامين الماضيين لحظات حاسمة حددت الفائز ببطولة العالم للموسمين السابقين، تستقبل سائقي الفرق العشرة لتجارب يوم الجمعة قبل تحديد المراكز يوم السبت وصولا إلى السباق الرئيسي يوم الأحد.

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وكانت النسخة الأولى من السباق التي أقيمت بشكل استثنائي في الخامس من ديسمبر 2021، أعاد فيها البريطاني لويس هاميلتون المنافسة المحتدمة بينه وبين الهولندي ماكس فيرستابن إلى الواجهة مجددا بعد أن تعادل معه في صدارة ترتيب قبل سباق واحد من نهاية الموسم.





وانطلق سباق 2021 وفيرستابن في صدارة الترتيب العام على بعد سباقين فقط من التتويج الأول في مسيرته وهما جدة وأبوظبي إلا أن البريطاني المتوج ببطولة العالم 7 مرات بالتعادل مع الألماني مايكل شوماخر، أبى إلا أن تعود المنافسة إلى الحلبة الأخيرة خاصة أن السابق شهد عدة أحداث منها اصطدامه بسيارة فيرستابن في إحدى اللحظات ليحصل الأخير على عقوبة 5 ثوان ليفوز بالسباق ويحقق أسرع لفة ما جعل رصيد نقاطه يصل إلى 369.5 بالتساوي مع منافسه الذي احتل المركز الثاني ولكنه توج لاحقا ببطولته الأولى في تاريخه بعد فوز جنوني في حلبة أبوظبي.





وفي نسخة العام الماضي واصل فيرستابن على إثبات نفسه عنصرا أساسيا في المنافسة رغم عدم إكماله السباق السابق في البحرين بسبب عطل في المحرك. الهولندي فيرستابن سائق رد بول وشارل لوكلير من موناكو وقائد مركبة فيراري تبادلا المركزين الأول والثاني طيلة السباق قبل أن يحسم الهولندي المركز الأول لصالحه بتجاوز حاسم في اللفات الأربع الأخيرة من السباق ليكون السباق الثاني في الروزنامة أحد أسباب تتويج السائق الهولندي ببطولته الثانية في تاريخه مع نهاية الموسم في ديسمبر الماضي.