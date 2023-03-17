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خالد بن سلطان الفيصل: استضافة السعودية لسباقين في فورمولا 1 "واردة"

دبي - قناة العربية
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أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن السعودية قادرة على استضافة سابقين لفورمولا 1 على غرار العديد من الدول مضيفا بأن بناء العمل على بناء حلبة القدية بدأ.

وكشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لـ "في المرمى": أحن للسباقات وكانت فترة تعد من أفضل مراحل حياتي وآخر ساق شاركته فيه احترافيا كان في 2013.

ولدى سؤاله عن احتمالية استضافة سباقين لفورمولا 1 أوضح: في حال استضافت السعودية سباقين فهي قادرة وجديرة خاصة مع مخطط بناء حلبة القدية ولذلك استضافة سباقين احتمالية واردة.

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