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خالد بن سلطان الفيصل: بدأنا العمل على إعداد سائقي فورمولا سعوديين

دبي - قناة العربية
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أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن من أهم أهداف الاتحاد إعداد سائقين سعوديين ومصنعين وميكانيين وغيرها بالإضافة إلى نشر ثقافة الرياضة في السعودية.

وكش الأمير في لقاء في "المرمى": من أهداف الاتحاد تسليط الضوء على الرياضة ونشر ثقافة فورمولا 1 في السعودية ولاحظنا إقبالا من الأطفال على رياضة الفورمولا 1.

وأضاف: مشوار تجهيز سائقين سعوديين للفورمولا 1 طويل جدا من بينها المقاعد الـ20 المحددة فقط للمتسابقين لكننا نعد برنامجا لتجهيز سائقين سعوديين للفورمولا 1 عبر بناء الحلبات والأكاديميات ونعمل على أن يكون لدينا مصنعين وميكانيين وليس سائقين فقط.

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