رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية: تعديلات الحلبة ستزيد الإثارة

أوضح الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن إبعاد مسافة السماح لتقنية منع الجر ستسمح للسائقين بتجاوزات أكثر وتزيد من إثارة السباق.

وأبان الأمير خالد في لقاء لـ "في المرمى": زيادة المسافة في حلبة جدة بين أماكن الـ "دي أر إس" هي لمنح حرية أكبر للسائقين ولتصبح فرص التجاوز أكثر.

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وأضاف: وضعنا المطبات خارج حدود الحلبة وتم توسيع الحلبة كما تم تعديل بعض المنعطفات لإضافة الانسيابية وللحفاظ على سلامة السائقين.