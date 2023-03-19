المكسيكي سيرجيو بيريز يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على زميله ماكس فرستابن الذي انطلق من المركز 15 يوم الأحد.



وخطف فرستابن نقطة إضافية في اللفة الأخيرة جراء تحقيق أسرع لفة ليحافظ على صدارة بطولة العالم متفوقا بنقطة واحدة على زميله.



وجاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي بعد افتتاح الموسم في البحرين.









