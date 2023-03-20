أنس جابر تتراجع في التصنيف العالمي

صعدت الكازاخستانية إلينا رايباكينا ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين، بينما تراجعت النجمة التونسية أنس جابر من المركز الرابع إلى المركز الخامس.

وصعدت رايباكينا من المركز العااشر إلى المركز السابع بعد ساعات من تتويجها بلقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة بالفوز في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

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وتراجعت النجمة اليونانية ماريا ساكاري من المركز السابع إلى المركز العاشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 كما يلي :

البولندية ايغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9975 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6740 نقطة

الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5605 نقاط

الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الرابع برصيد 4990 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4976 نقطة

الأميركية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4401 نقطة

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز السابع برصيد 3720 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3375 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3360 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز العاشر برصيد 3191 نقطة.