للمرة الأولى منذ 2005.. نادال يغيب عن المراكز العشرة الأوائل

غاب نجم التنس الإسباني رافاييل نادال عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى منذ 18 عاما، وذلك في نسخته الصادرة يوم الاثنين.
وظل نادال متواجدا ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف منذ أبريل 2005، لكنه تراجع إلى المركز الثالث عشر في نسخة التصنيف الصادرة يوم الاثنين، بعد أن غاب عن بطولة إنديان ويلز بسبب الإصابة.
وجاء تراجع نادال "36 عاما" في نفس اليوم الذي شهد تقدم مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز "19 عاما" إلى صدارة التصنيف من جديد، حيث انتزع المركز الأول من النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد ساعات من تتويج ألكاراز بلقب بطولة إنديان ويلز على حساب الروسي دانييل ميدفيديف.
ولم يتعاف نادال بعد من الإصابة في أعلى الفخذ التي يعاني منها منذ خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة على يد ماكينزي مكدونالد في يناير الماضي.
ولا يزال نادال قادرا على العودة للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي، لكنه لن يتمكن من ذلك في أبريل المقبل، حيث انسحب بالفعل من المشاركة في بطولة ميامي لتنس الأساتذة.
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