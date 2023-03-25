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الجزائرية إيمان خليف

استبعاد ملاكمة جزائرية من نهائي بطولة العالم بشكل مفاجئ

الجزائر - رويترز
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أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة استبعاد الجزائرية إيمان خليف من نهائي بطولة العالم لوزن الوسط للسيدات في الهند لأسباب تتعلق بمعايير الأهلية، وهو ما وصفته الجزائر بأنه لأسباب طبية.

وكان من المفترض أن تخوض إيمان البالغ عمرها "23 عاما" وصاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، المباراة النهائية ضد الصينية يانغ ليو يوم الأحد، قبل استبعادها بشكل مفاجئ.

ووصفت اللجنة الأولمبية الجزائرية استبعاد إيمان بأنه لأسباب طبية وقالت إنها ستتكفل بالمرافقة الطبية للبطلة إيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقررة بالعاصمة السنغالية دكار في أغسطس 2023.

وقال الاتحاد الدولي في بيان لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني ردا على سبب استبعاد إيمان: يتمسك الاتحاد الدولي بلوائحه وقواعده إلى جانب الحفاظ على الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبناء عليه لا يمكن للاتحاد الدولي مشاركة تفاصيل مخالفة معايير الأهلية.

وأضاف الاتحاد الدولي للملاكمة أنه بناء على استبعاد إيمان، ستشارك بدلا منها التايلاندية جانغايم سوانافينغ في المباراة النهائية لوزن 66 كيلوغراما للسيدات.


وأبدت اللجنة الأولمبية الجزائرية دعمها لبطلة الملاكمة وكتبت على "فيسبوك": إيمان خليف رمز التحدي. إيمان خليف الأقوى والأفضل، فلنتحد جميعا يدا واحدة لدعم نجمتنا.

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