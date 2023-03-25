دورة ميامي: أنس جابر تودع من الدور الثاني

ودّعت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميًا دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الأولى بخسارتها أمام الروسية فارفارا غراتشيفا (54) بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني.
بعد عام 2022 مميز شهد وصولها إلى نهائيين في البطولات الأربع الكبرى بالإضافة الى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد تستمر معاناة جابر في 2023.
استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة إنديان ويلز للألف عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الاسبوع الحالي.
وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت أن تحسن نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الأول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الاوائل من الدور الأول.
وثأرت غراتشيفا من جابر التي أسقطتها في الدور الـ32 من دورة مدريد العام الماضي في طريق التونسية إلى لقبها الأول في دورات الالف.
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