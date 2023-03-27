إيقاف لاعب تنس كوري جنوبي بسبب المنشطات

وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين إن لاعب تنس من كوريا الجنوبية يلعب على كرسي متحرك ويبلغ من العمر 58 عاما، تم إيقافه 12 شهرا بعد أن تبين أنه انتهك قواعد تعاطي المنشطات.
وتم العثور على مادة محظورة في عينة مأخوذة من كيم كيو سيونغ في نوفمبر 2021 وأقر كيم على الفور بالاتهام وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي للتنس.
وتقبل كيم في البداية الخضوع لإيقاف مؤقت وطوعي بدءا من 4 نوفمبر الماضي، ولكن تبين أنه انتهك شروط هذه العقوبة من خلال التدريب مع الفريق الوطني والمشاركة في مباراة في نفس الشهر.
ولم يرد الاتحاد الكوري للتنس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الفور على طلب للتعليق.
وقال الاتحاد الدولي للتنس، المسؤول عن برنامج مكافحة المنشطات في الرياضة، إن ايقاف كيم بدأ في 24 مارس الجاري.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
فيتوريا يتغزل في صلاح ويصف مواجهة مالاوي بالصعبةشدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على أهمية وقوة المباراة المقررة يوم الثلاثاء أمام منتخب مالاوي في الجولة ... رياضة عربية
-
إلغاء قرعة مونديال الشباب في إندونيسيا بسبب مشاركة إسرائيلألغيت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في كرة القدم المقرّرة الجمعة في إندونيسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون، بعد أيام من دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد ... رياضة عالمية
-
نجم بايرن ميونيخ يعاني من الوحدةيبدو وكأن ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب كندا ألفونسو ديفيز يعيش حياة مثالية بعمر الثانية والعشرين فقط، لكن الواقع مختلف تماماً.إذا كان الظهير ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية