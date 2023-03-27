إيقاف لاعب تنس كوري جنوبي بسبب المنشطات

قال الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين إن لاعب تنس من كوريا الجنوبية يلعب على كرسي متحرك ويبلغ من العمر 58 عاما، تم إيقافه 12 شهرا بعد أن تبين أنه انتهك قواعد تعاطي المنشطات.



وتم العثور على مادة محظورة في عينة مأخوذة من كيم كيو سيونغ في نوفمبر 2021 وأقر كيم على الفور بالاتهام وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي للتنس.



وتقبل كيم في البداية الخضوع لإيقاف مؤقت وطوعي بدءا من 4 نوفمبر الماضي، ولكن تبين أنه انتهك شروط هذه العقوبة من خلال التدريب مع الفريق الوطني والمشاركة في مباراة في نفس الشهر.



ولم يرد الاتحاد الكوري للتنس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الفور على طلب للتعليق.



وقال الاتحاد الدولي للتنس، المسؤول عن برنامج مكافحة المنشطات في الرياضة، إن ايقاف كيم بدأ في 24 مارس الجاري.

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