نادال ينفي جاهزيته لدورة مونت كارلو

شكك الإسباني رافائيل نادال في إمكانية عودته في بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس الشهر المقبل بعدما كشف أنه مازال غير متأكد من موعد جاهزيته للعودة للملاعب.

ويعاني الفائز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) من إصابة في الفخذ الأيسر والتي أدت لخروجه من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، التي أقيمت في يناير الماضي.

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وانسحب نادال من البطولات التي تقام على الملاعب الصلبة في إنديان ويلز المفتوحة وميامي المفتوحة حيث يواصل التعافي من الإصابة.

وقبل أسبوعين، قال ديفيد ماسي مدير بطولة مونت كارلو للأساتذة إن نادال كان أول لاعب يسجل لبطولة هذا العام ذات الألف نقطة، والتي تبدأ يوم 8 أبريل المقبل.

ومؤخرا، أشار الحساب الرسمي للبطولة على توتير إلى أن نادال سيشارك "بكل تأكيد" في البطولة.

ولكن نادال، الذي لم يعد يتواجد في ترتيب المصنفين العشر الأوائل في فئة الرجال للمرة الأولى في تقريبا 18 عاما- نفى ذلك.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لنادال قال فيها: "لا أعلم من يحصل على هذه المعلومات".

وأضاف: "بوضوح، لو كانت صحيحة، سأؤكدها، لكن لسوء الحظ لا يمكنني. أنا أتبع مساري ولا أعلم متى سألعب مجددا، هذه هي الحقيقة".

وأضاف: "أنا في مرحلة زيادة الحمل التدريبي. إذا كنت أعلم متى سأعود، سأقول، ولكني لا أعلم".

وأكد: "لا يمكنني تأكيد مشاركتي في بطولة مونت كارلو. نتابع الأشياء يوما بيوم. أفضل قول الأشياء عندما أكون على علم بها".

وستكون بطولة مونت كارلو للأساتذة هي بداية موسم الملاعب الرملية، حيث تسبق بطولتي مدريد، ورما، مع العلم أنه يتبقى شهران فقط على بطولة فرنسا المفتوحة، التي يعد نادال المرشح الأبرز لنيل لقبها.

وفاز نادال ببطولة مونتي كارلو 11 مرة، علما أن آخر لقب حققه كان في 2018 عندما تغلب على كي نيشيكوري في المباراة النهائية.