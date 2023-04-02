مراهقة كندية تكسر زمناً قياسياً جديداً في السباحة

حققت السباحة الكندية الصاعدة سمر ماكينتوش زمنا قياسيا عالميا في سباق 400 متر فردي متنوع في البطولة الوطنية، بعد أربعة أيام فقط من تحقيق نفس الإنجاز في سباق 400 متر حرة.

وأنهت ماكينتوش السباق المتنوع في أربع دقائق و25.87 ثانية محطمة الزمن السابق لكاتينكا هوسو في أولمبياد ريو 2016 (أربع دقائق و26.36 ثانية).

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وقالت ماكينتوش (16 عاما): هذه المرة الأولى التي أسمع فيها الجماهير تشجع بحماس خلال سباق لي.

وأضافت: من المذهل أن أحظى بدعم كل العائلة والأصدقاء في المدرجات وهذا ساعدني كثيرا في آخر 100 متر.

وكسرت ماكينتوش الزمن العالمي لسباق 400 متر حرة في افتتاح البطولة الوطنية يوم الثلاثاء، إذ تفوقت بفارق 0.32 ثانية عن زمن الأسترالية أريارن تيتموس الذي حققته في العام الماضي.

ويتبقى لها سباق 200 متر حرة وكان أفضل زمن لها دقيقة و54.13 ثانية في وقت سابق هذا العام.