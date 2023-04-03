ميدفيديف يتفوق على سينر ويحرز أول ألقابه في ميامي

تغلب دانييل ميدفيديف على الإيطالي يانيك سينر 7-5 و6-3 ليفوز ببطولة ميامي المفتوحة للتنس يوم الأحد ويحقق لقبه الرابع هذا العام و19 إجمالا.

ورفع المصنف الرابع المبتهج قبضته بعد أن سدد إرسالا لا يمكن رده في نقطة الفوز بالمباراة لينتصر في يوم حار ورطب على ملعب هارد روك بجنوب فلوريدا.

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وخاض ميدفيديف خامس نهائي له على التوالي بعد فوزه في الدوحة وروتردام ودبي قبل أن يخسر في نهائي إنديان ويلز الشهر الماضي.

وتقدم سينر مبكرا عندما كسر إرسال منافسه لأول مرة في المباراة بضربة مباشرة من على الشبكة ليتقدم 3-2.

ولكن كما كان يفعل طوال المباراة، رد ميدفيديف على الفور، وكسر إرسال سينر ليتعادل 3-3 عندما ارتطمت ضربة سينر الأمامية بالشبكة وخرجت بعيدا عن حدود الملعب.

وبدا أن سينر (21 عاما) يعاني من الظروف الجوية القاسية وطلب من المدرب بعض المساعدة قبل الشوط الثامن.

وأرسل سينر للبقاء في المجموعة والنتيجة 6-5، حيث أطلق ضربة خلفية أعطت ميدفيديف نقطتين للفوز بالمجموعة، واستغل الأولى عندما سدد اللاعب الإيطالي المصنف العاشر ضربة أمامية في الشبكة.

وكسر ميدفيديف إرسال سينر ليتقدم 3-1 في المجموعة الثانية وواصل تألقه بفضل ضرباته الأرضية القوية ودفاعه الذي لا يمكن اختراقه مما دفعه للفوز بالمباراة.

وبهذا الفوز رفع ميدفيديف انتصاراته أمام سينر إلى ستة مقابل لا شيء.

ورغم بلوغ سينر نهائي ميامي 2021 لكنه لا يزال يبحث عن لقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.