نادال يعلن غيابه عن بطولة مونت كارلو

قال رافائيل نادال، يوم الثلاثاء، إنه سيغيب عن بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس الأسبوع المقبل بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

واضطر نادال للغياب عن بطولة إنديان ويلز، ذات ألف نقطة، الشهر الماضي، كما غاب عن بطولة ميامي المفتوحة والتي انتهت يوم الأحد الماضي حيث لا يزال يتعافى من إصابة أعلى الساق أوقفت مشوار الدفاع عن اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير عند الدور الثاني.

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وقال نادال في بيان: لسوء الحظ لست جاهزا للمنافسة، وسأغيب عن واحدة من البطولات الاستثنائية التي طالما أحببت اللعب بها.

وأضاف: بطولة مونت كارلو كانت ولا تزال حدثا رئيسيا في مسيرتي لكني لسوء الحظ سأغيب عنها مجددا لأنني لا أزال غير مستعد للمنافسة دون مخاطرة التعرض للإصابة. سأواصل عملية التأهيل للعودة.

وتسبب غياب نادال عن البطولات في تراجعه لأربعة مراكز ليصبح المصنف 13 عالميا وهو ما أنهى رقمه القياسي بالوجود ضمن المصنفين العشرة الأوائل على مدار 912 أسبوعيا.

ويأمل اللاعب الإسباني، الذي أحرز لقب بطولة مونت كارلو 11 مرة، أن يكون جاهزا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة في مايو المقبل. وسيطر نادال على هذه البطولة التي تقام على الملاعب الرملية لسنوات وتوج بلقبها 14 مرة.