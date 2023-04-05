دورة تشارلستون: أنس جابر إلى الدور الثالث

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا الدور الثالث لدورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500، بفوزها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-3 و6-3، فيما خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و1-6 يوم الثلاثاء.

في المباراة الأولى، حققت جابر المصنفة ثانية في الدورة الأميركية فوزها الرابع فقط في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن هذا العام، عندما تغلبت على تسورنكو في ساعة و28 دقيقة في ثاني مواجهة بينهما.

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وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من الأوكرانية التي كانت حسمت المواجهة الأولى بينهما في دور الـ32 لدورة دبي عام 2018.

وكانت جابر التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات، عادت إلى المنافسات في دورة إنديان ويلز الأميركية للألف وخرجت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي للألف أيضا من الدور الثاني.

يذكر أن جابر حققت نتائج إيجابية في تشارلستون في الموسمين الماضيين حيث بلغت المباراة النهائية العام الماضي والدور نصف النهائي في العام الذي سبقه. كما بلغت جابر المباراة النهائية للدورة ذاتها عام 2021 عندما كانت ضمن دورات الـ250.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع الأميركية كارولين دوليهايد المشاركة ببطاقة دعوة أو التشيكية ليندا فروهفيرتوفا.

وبلغت الدور الثالث أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا السادسة بتغلبها على الأميركية سلون ستيفنز 3-6 و6-3 و6-2، والروسية آنَّا كالينسكايا بفوزها على الفرنسية أليزيه كورنيه 7-6 (7-4) و4-6 و6-2. وضربت أزارنكا وكالينسكايا موعدا في الدور الثالث.

وودعت شريف الدورة مبكرا بسقوطها أمام بادوسا الثانية عشرة 3-6 و1-6.

وهي المرة الثانية التي تسقط فيها شريف أمام بادوسا بعد الأولى في ربع نهائي دورة لييدا الإسبانية عام 2013.

وخرجت من الدور الأول أيضا الأميركية دانييل كولينز الثالثة عشرة بخسارتها أمام مواطنتها شيلبي رودجرز 7-6 (7-2) و4-6 و1-6، والتشيكية ماري بوزكوفا السادسة عشرة بخسارتها أمام الإسبانية كريستينا بوكشا 5-7 و7-6 (7-3) و1-6.