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أنس جابر
أنس جابر خلال مواجهة نصف النهائي

التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة تشارلستون

نيويورك - د ب أ
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حجزت النجمة التونسية أنس جابر مقعدها في نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي بعد فوزها على المصنفة الثالثة الروسية داريا كستكينا 7 -5 و7 -5 مساء السبت في المربع الذهبي.

واحتاجت جابر المصنفة الثانية إلى 109 دقائق لتحقيق الفوز، بعد أن تعطلت المباراة لثلاث ساعات بفعل الأمطار.

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وتأهلت جابر للنهائي الـ11 في مسيرتها وبلغت أول مباراة نهائية لها منذ خسارتها على يد البولندية إيغا شيفونتيك في نهائي في بطولة أميركا المفتوحة 2022.

وخسرت جابر نهائي بطولة تشارلستون العام الماضي على يد البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بينشيتش ، وقد يتجدد اللقاء بين اللاعبتين في نهائي هذا العام، حيث تتقدم اللاعبة السويسرية المصنفة الرابع على الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الأولى بنتيجة 7 -5 و 6- 6 (2 -4) قبل أن تتأجل مباراتهما بالمربع الذهبي بفعل الأمطار.

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