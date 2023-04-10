إصابات وسقوط حاجز حديدي في دوري السلة التونسي

وضع القراءة
100% حجم الخط
أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الأفريقي والنجم الرادسي في مباراة الذهاب بقبل نهائي الدوري التونسي لكرة السلة يوم الاثنين بعد سقوط حاجز حديدي.
وسقط أحد الحواجز الحديدية بسبب تدافع جماهير النادي الأفريقي في صالة القرجاني قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.
وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.
واتجهت سيارات الإسعاف فورا لملعب اللقاء لنقل المصابين.
وقررت قوات الأمن إخلاء المدرجات على أن تستكمل المباراة دون جماهير.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دوري الأبطال.. قمة بين سيتي وبايرن وإنتر يصطدم ببنفيكاتخطف مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء الأنظار في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي يشهد امتحاناً لريال ... رياضة عالمية
-
"كاف" يرفض شكوى المريخ ضد الترجي ويعتبر فيوتشر خاسراًأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين رفض شكوى المريخ السوداني ضد الترجي التونسي بداعي إجراء تغييرات اللاعبين في أربعة توقفات خلال ... رياضة عربية
-
أنس جابر تتقدم مركزاً في التصنيف العالميصعدت التونسية أنس جابر الى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر الاثنين، عقب تتويجها بلقب دورة تشارلستون الأميركية ذات ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية