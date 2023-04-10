اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صور متداولة للمواجهة بين الناديين

إصابات وسقوط حاجز حديدي في دوري السلة التونسي

تونس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الأفريقي والنجم الرادسي في مباراة الذهاب بقبل نهائي الدوري التونسي لكرة السلة يوم الاثنين بعد سقوط حاجز حديدي.

وسقط أحد الحواجز الحديدية بسبب تدافع جماهير النادي الأفريقي في صالة القرجاني قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.

واتجهت سيارات الإسعاف فورا لملعب اللقاء لنقل المصابين.

وقررت قوات الأمن إخلاء المدرجات على أن تستكمل المباراة دون جماهير.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طريقة جديدة لبايدن للوصول للناخبين الشباب طريقة جديدة لبايدن للوصول للناخبين الشباب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط