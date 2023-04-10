إصابات وسقوط حاجز حديدي في دوري السلة التونسي

أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الأفريقي والنجم الرادسي في مباراة الذهاب بقبل نهائي الدوري التونسي لكرة السلة يوم الاثنين بعد سقوط حاجز حديدي.



وسقط أحد الحواجز الحديدية بسبب تدافع جماهير النادي الأفريقي في صالة القرجاني قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.



وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.



واتجهت سيارات الإسعاف فورا لملعب اللقاء لنقل المصابين.



وقررت قوات الأمن إخلاء المدرجات على أن تستكمل المباراة دون جماهير.

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