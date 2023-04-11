ديوكوفيتش يتأهل إلى ثمن نهائي مونتي كارلو

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي أندري روبليف المصنفون أول وثانيا وخامسا تواليا إلى ثمن نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب، بفوز الأول على الروسي ايفان غاخوف 7-6 (7-5) و6-2، والثاني على الفرنسي بنجامان بونزي 4-1 ثم بالانسحاب، والثالث على الإسباني خاومي مونار 4-6 و6-4 و6-2 يوم الثلاثاء في الدور الثاني.

وواجه ديوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، مقاومة كبيرة من الروسي الصاعد من التصفيات في أول مواجهة بينهما وتحديدا في المجموعة الأولى التي احتاج خلالها إلى شوط فاصل لحسمها في صالحه 7-6 (7-5)، قبل أن يكسب الثانية بسهولة 6-2 وينهي المباراة في صالحه في ساعة و48 دقيقة.

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وقال ديوكوفيتش المرشح لإحراز اللقب في غياب الإسبانيين رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز بسبب الإصابة: "لم أره يلعب قبل اليوم، ومن الصعب دائمًا مواجهة خصم لا تعرفه".

واضاف ديوكوفيتش الذي ارتكب الكثير من الأخطاء السهلة في المجموعة الأولى "لم ألعب بشكل جيد في المجموعة الأولى بينما هو لعب بطريقة أفضل. في المجموعة الثانية، رفعت مستواي".

وعاد الصربي البالغ من العمر 35 عاما إلى ملاعب كرة الصفراء بعدما منعته السلطات الأميركية من دخول أراضيها بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي للمشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي للماسترز (1000).

ويلتقي ديوكوفيتش المتوج باللقب عامي 2013 و2015 في الدور المقبل مع أحد الإيطاليين لورنزو موزيتي السادس عشر والفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 7-6 (7-1) و6-صفر، أو لوكا ناردي الصاعد من التصفيات والفائز على المونتينيغري فالنتين فاتشيروت المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و7-5.

وفي المباراة الثانية، استفاد تسيتسيباس حامل لقب النسختين الأخيرتين من انسحاب بونزي عقب الشوط الخامس بسبب الإصابة في معصم يديه اليسرى، فضرب موعدا مع التشيلي نيكولاس خاري او الأسترالي أليكسي بوبايرين.

وفي الثانية احتاج روبليف، وصيف بطل العام قبل الماضي، الى ساعتين و15 دقيقة للتخلص من عقبة مونار.

ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع مواطنه كارن خاتشانوف التاسع الفائز على الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-2 و6-2، أو البيلاروسي إيليا إيفاشكا الصاعد من التصفيات البريطاني دانيال إيفانز 2-6 و6-2 و6-3.

وبلغ ثمن النهائي أيضا البولندي هوبرت هوركاتش العاشر بفوزه الصعب على البريطاني جاك دريبر 6-3 و6-7 (3-7) و7-5 في ساعتين و29 دقيقة.

ويلتقي هوركاتش في الدور المقبل مع الإيطالي يانيك سينر أو الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.

وعاد الألماني المصنف 16 عالمياً ألكسندر زفيريف بنجاح إلى الملاعب الترابية منذ إصابته في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في الدور الأول

وقال زفيريف الذي يواجه في الدور المقبل الإسباني روبرتو باوتيستا "إنه (بوبليك) يلعب بشكل جيد من الناحية التكتيكية، إنه ذكي للغاية. لقد نافسني بقوة وأنا سعيد للغاية بالعبور".

وأضاف الألماني المصنف ثالثا عشر في الدورة "في العام الماضي، لعبت أفضل كرة مضرب في حياتي، خصوصاً في رولان غاروس، ويجب أن أعتاد اللعب مجدداً على الملاعب الترابية، وعلى الانزلاق".

وأنهى المصنف الثاني عالمياً سابقاً والذي سيبلغ السادسة والعشرين في 20 أبريل، موسمه العام الماضي بعدما أصيب بتمزق في أربطة كاحله الأيمن بينما كان يتقدم على الإسباني رافايل نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة.

ولم يعد إلى المنافسة حتى أوائل يناير في أستراليا على أرض صلبة ضمن منافسات كأس يونايتد (هزيمتان).

ومذاك الحين، حقق سبعة انتصارات فقط في ست دورات "إيه تي بي"، مع بلوغه نصف نهائي دورة دبي (خسر أمام أندري روبليف)، وخسارة قاسية 0-6 ,4-6 ضد الياباني تارو دانيال في دورة ميامي.

كما تأهل الايطالي الآخر لورنتسو سونيغو المشارك ببطاقة دعوة بفوزه على الفرنسي أوغو هومبير الصاعد من التصفيات 3-6 و7-5 و7-5، ويواجه الروسي دانييل مدفيديف الثالث في الدور الثاني.

ويلتقي البلغاري غريغور ديميتروف والتشيكي ييري ليهيتشكا في الدور الثاني بعدما تغلب الاول على الاميركي بن شيلتون 6-1 و3-6 و6-3، والثاني على الفنلندي إميل روسوفيوري الصاعد من التصفيات 6-1 و7-5.