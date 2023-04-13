موسيتي يعكر عودة ديوكوفيتش بإقصائه من مونتي كارلو

عكَّر الإيطالي لورنزو موسيتي المصنف السادس عشر عودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول إلى الملاعب بعد غيابه القسري عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين الشهر الماضي بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19 وأطاح به من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة المضرب عندما تغلب عليه 4-6 و7-5 و6-4 يوم الخميس.

واحتاج موسيتي إلى ساعتين و54 دقيقة لتحقيق فوزه الأول على ديوكوفيتش في أربع مواجهات جمعت بينهما وحرمه من مواصلة مشواره نحو اللقب الثالث في الدورة بعد عامي 2013 و2015.

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