استخدام سيارة في الماراثون يتسبب باستبعاد عداءة أسكتلندية

‬قال مدير السباق إن عداءة أسكتلندية جُردت من المركز الثالث في سباق ماراثون فائق الطول بعد أن أظهرت البيانات أنها استخدمت سيارة في جزء من مسار السباق.

وأظهرت بيانات نظام التتبع في سباق جي.بي ألتراس مانشستر إلى ليفربول البالغة مسافته 80 كيلومترا في السابع من أبريل الحالي أن جواشيا زاكريفسكي، التي مثلت اسكتلندا في الماراثون في دورة ألعاب الكومنولث 2014 في غلاسكو، استخدمت سيارة لمسافة أربعة كيلومترات من السباق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

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وقال مدير السباق وين درينكووتر إنه تلقى معلومات تفيد بأن عداءة اكتسبت "ميزة تنافسية غير رياضية خلال جزء من السباق".

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "بعد مراجعة البيانات الواردة من نظام تتبع السباق الخاص بنا والبيانات المقدمة من فريق السباق ومن المنافسين الآخرين ومن العداءة نفسها، يمكننا أن نؤكد أن عداءا قد تم استبعاده الآن من المنافسة بعد استخدام سيارة خلال جزء من مسار السباق".

ولم تعلق زاكريفسكي علنا على الواقعة ولم تتمكن رويترز على الفور من الاتصال بها للتعليق.