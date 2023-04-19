الأردني عبدالله شلباية يشارك في بطولة مدريد للماسترز

أعلنت بطولة ميامي للماسترز "1000 نقطة" للتنس يوم الأربعاء مشاركة اللاعب الأردني عبدالله شلباية والنمساوي دومينيك تيم في البطولة التي تنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحصل شلباية على بطاقة الدعوة بعدما تمكن من تحقيق انتصاره الأول في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين ATP (الجدول الرئيسي) على حساب اللاعب السويدي إلياس يمير بمجموعتين دون مقابل في دور الــ32 من منافسات بطولة صربسكا المفتوحة ذات الـ 250 نقطة على الأراضي الترابية والمقامة في البوسنة والهرسك.

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ونجح شلباية يوم الثلاثاء من تخطي المصنف رقم 139 عالمياً بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-1 و7-5 ليعبر إلى دور الـ 16 والذي سيلتقي خلاله مع اللاعب الصربي ميومير كيسمانوفيتش (مصنف 33 عالمياً).



وكان عبدالله شلباية والذي يبلغ من العمر 19 عاماً ويحتل المرتبة رقم 267 عالمياً قد تمكن من التأهل إلى الجدول الرئيسي من بطولة صربسكا المفتوحة بعد أن دخل كلاعب بديل وفاز في مباراتين متتاليتين على كل من اللاعب المجري فابيان ماروزسان بمجموعتين لواحدة تفاصيلهما 7-5 1-6 6-3 وعلى السلوفاكي لوكاش كلاين بمجموعتين دون مقابل تفاصيلهما 6-4 6-2.