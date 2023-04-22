الصربي لايوفيتش يقصي مواطنه ديوكوفيتش من "بانيا لوكا"

خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بشكل مفاجىء أمام مواطنه دوشان لايوفيتش 4-6 و6-7 (6-8) يوم الجمعة في الدور ربع النهائي من دورة بانيا لوكا البوسنية في كرة المضرب.

ورسمت الخسارة علامة استفهام كبيرة حول مستوى ديوكوفيتش قبل شهر من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية لا سيما بأنه يعاني من اصابة في المرفق.

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وسبق لديوكوفيتش ان عانى للتخلص من الفرنسي المغمور لوكا فان أش واحتاج الى ثلاث مجموعات للتغلب عليه في مستهل مشواره في هذه الدورة.

وكان ديوكوفيتش اهدر اربعة اشواط فقط في مواجهتين سابقتين ضد لايوفيتش قبل ان يتعرض لخسارته الاولى امام المصنف 70 عالميا.

وبعد ان خسر المجموعة الاولى، اهدر ديوكو ثلاث فرص لحسم المجموعة الثانية في صالحه في الجولة الفاصلة ليفتح في المجال امام عودة منافسه للخروج فائزا.

وكان ديوكوفيتش قال قبيل مشاركته في الدورة البوسنية "مرفقي ليس في حالة مثالية، لكن دعونا نقول إنه جيد بما فيه الكفاية. آمل في أن أكون جاهزاً للمباراة الأولى".

وفاز اللاعب الصربي ببطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام ليعادل الرقم القياسي في عدد بطولات غراند سلام مع الاسباني رافايل نادال (22 لقباً لكل منهما)، في حين انه سيكون من بين المرشحين للظفر بلقب بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وبلغ الروسي أندري روبليف المصنف ثانيا الدور نصف النهائي بفوزه على البوسني دامير دجمهور المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و6-3 الجمعة.

وتخلف روبليف، الفائز بأول دورة ماسترز له بتتويجه في دورة مونتي كارلو الاسبوع الماضي، 2-5 في المجموعة الاولى لكنه رد بقوة من خلال فوزه بالاشواط الخمسة التالية ليفوز بها.

وفي المجموعة الثانية وبعد ان انقذ اربع نقاط لمنافسه على ارساله، تمكن من كسر ارسال البوسني في الشوط الخامس وحافظ على تقدمه ليحسم المباراة.

وقال روبليف "لطالما خضنا معارك صعبة والامر كان مماثلا اليوم. كنت محظوظا في العودة في المباراة".

ورفع روبليف رصيده من الانتصارات المتتالية الى 7 وهو سيواجه السلوفاكي اليكس مولكان الفائز على الصربي لازلو دييري.