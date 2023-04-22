انسحاب أنس جابر من نصف نهائي دورة شتوتغارت

بلغت البيلاروسية المصنفة ثانية عالمياً أرينا سابالينكا نهائي دورة شتوتغارت الألمانية في كرة المضرب للعام الثالث على التوالي، بعد فوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين متتاليتين السبت، فيما انسحبت التونسية أنس جابر من نصف النهائي بسبب الإصابة.

وسيطرت حاملة لقب أستراليا المفتوحة على منافستها وفازت عليها 6-1 و6-2 لتحافظ على مسارها للفوز بلقب ثالث هذا العام.

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ورغم بلوغها النهائي الثالث توالياً، لم تفز سابالينكا باللقب بعد في شتوتغارت.

ففي العام 2021، خسرت البيلاروسية البالغة 24 عاماً أمام الأسترالية آشلي بارتي، وأمام البولندية إيغا شفيونتيك في 2022.

وتلتقي سابالينكا منافستها شفيونتيك بالذات في إعادة لنهائي العام الماضي بعد أن تقدمت البولندية على التونسية أنس جابر 3-صفر قبل أن تنسحب الأخيرة بداعي الإصابة.

وتوجهت البولندية إلى جابر لمواساتها، فقالت الأخيرة: في الشوط الأول لا أدري ما حصل، كنت متحمسة جدا لمواجهة إيغا اليوم. أنا آسفة، لقد حاولت الركض لكن إيغا لا تُسهل الأمور دائماً.

وكانت جابر خضعت لعملية جراحية بسيطة في فبراير الماضي واضطرت إلى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.

وبعد عودتها نجحت جابر في إحراز لقب دورة تشارلستون الأميركية بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بنتشيتش في 9 أبريل الحالي.

ولم يعرف حتى الآن ما اذا كانت الإصابة ستحرم جابر من الدفاع عن لقبها في دورة مدريد الأسبوع المقبل.