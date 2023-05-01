المصرية ميار شريف تواصل انطلاقتها المذهلة في بطولة مدريد

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واصلت النجمة المصرية ميار شريف انطلاقتها المذهلة في بطولة مدريد المفتوحة للتنس وتأهلت إلى دور الثمانية على حساب البلجيكية أليسي ميرتنز.
وتغلبت ميار شريف على ميرتنز 6 - 4 و6 - صفر و6 - 4 يوم الاثنين ضمن منافسات دور الستة عشر.
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وجاء فوز ميار شريف بعد أن حققت انتصارا ثمينا في دور الـ 32 على حساب النجمة الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الخامسة على العالم.
وتأهلت الرومانية إرينا كاميليا بيغو إلى دور الثمانية إثر فوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا 6 - 4 و6 - 4 في افتتاح منافسات دور الستة عشر في وقت سابق.
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