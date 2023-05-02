سابالينكا تنهي مغامرة المصرية ميار شريف

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بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المربع الذهبي لبطولة مدريد لتنس الأساتذة بفوزها على المصرية ميار شريف في دور الثمانية يوم الثلاثاء.
وتفادت سابالينكا المصنفة الثانية على العالم خسارة وشيكة على يد منافستها المصرية حيث نجحت في تحويل خسارتها في المجموعة الأولى إلى فوز مثير بنتيجة 2 -6 و6 -2 و6 -1.
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وقالت سابالينكا: "حاولت فقط الاستمرار في القتال، ومواصلة تقديم أدائي المعهود وإيجاد إيقاعي المعتاد".
وأضافت: هي (شريف) متخصصة في الملاعب الرملية وأنا سعيدة للغاية بهذا الفوز، كان صعبا للغاية بالنسبة لي.
يذكر أن شريف هي أول لاعبة مصرية تنجح في بلوغ دور الثمانية لبطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة.
وأصبحت شريف أول لاعبة تفوز بمجموعة في مواجهة سابالينكا في بطولة مدريد.
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