نادال يعتذر عن المشاركة في "روما".. وشكوك حول رولان غاروس

سيغيب رافائيل نادال عن بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، الأسبوع المقبل، لأنه لم يستعد بعد لياقته بالكامل إثر إصابة في الفخذ تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي مما يشكك في مشاركته ببطولة فرنسا المفتوحة.

وغاب نادال، بطل رولان غاروس 14 مرة، عن بطولة مدريد المفتوحة الحالية وأيضا غاب عن بطولات إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو وبرشلونة.

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وقال اللاعب الإسباني البالغ من العمر 36 عاما في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "يؤسفني للغاية أن أعلن أنني لن أتمكن من التواجد في روما. تعلمون جميعا كم من المؤلم الغياب عن إحدى البطولات الأخرى التي ميزت مسيرتي المهنية والشخصية، لكل الحب والدعم التي منحتني إياه الجماهير الإيطالية".

وأضاف نادال "رغم ملاحظة التحسن في الأيام الأخيرة، فقد مرت عدة أشهر دون التمكن من التدريب على أعلى مستوى، كما أن عملية إعادة التكيف لها أوقاتها وليس لدي خيار سوى تقبلها ومواصلة العمل".

وشارك نادال في كافة بطولات رولان غاروس منذ فوزه بأول لقب من رقمه القياسي لفردي الرجال البالغ 22 لقبا كبيرا في باريس عام 2005 وتبدأ بطولة فرنسا المفتوحة في 28 مايو الحالي.