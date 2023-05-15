خروج ألكاراز من دورة روما على يد مجري مغمور

فجّر المجري المغمور فابيان ماروغان المصنف 135 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإسباني كارلوس ألكاراز الأول عالميا، من الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-3 و7-6 (7-4) الاثنين.

وأوقف ماروغان العودة الموفقة لألكاراز عقب الإصابة وحرمه من مواصلة سعيه الى لقب ثالث تواليا، بعدما احتفظ بلقبيه في دورتي برشلونة ومدريد.

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وجاء خروج ألكاراز البالغ من العمر "20 عاما" قبل أسبوعين من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، حيث يعتبر من أبرز المرشحين لنيل لقبها ورفع غلته في الغراند سلام إلى لقبين بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

ويلتقي ماروغان (23 عاما) في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر والفائز على الإسباني الآخر روبرتو كارباياس بايينا 7-6 (7-3) و6-1.

وضرب ماروغان بقوة في بداية المباراة وتقدم 4-1 بعدما كسر إرسال ألكاراز في الشوط الرابع قبل أن يحسم المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 32 دقيقة.

وتابع ألكاراز معاناته في المجموعة الثانية وكسب إرسالاته الثلاث الأولى بصعوبة قبل أن ينجح في كسر إرسال المجري للمرة الأولى في المباراة وتقدم 4-3، لكن ماروغان رد التحية مباشرة مدركا التعادل الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6.

ولجأ اللاعبان إلى شوط فاصل، كانت فيه بداية ألكاراز مثالية بكسبه نقطة على إرسال ماروغان وتقدم 4-1، لكن الأخير قلب الطاولة بكسبه ست نقاط متتالية وأنهاه في صالحه 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 68 دقيقة.

وهي المواجهة الأولى بين ألكاراز وماروغان واستغرقت ساعة و40 دقيقة.