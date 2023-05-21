انسحاب موراي من بطولة فرنسا المفتوحة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأحد أن آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.



وقال اللاعب البالغ عمره "36 عاما"، الذي شارك في فرنسا المفتوحة مرة واحدة منذ وصوله لقبل نهائي 2017، الشهر الماضي إنه يريد أن يحصل على فرصة أخرى للمشاركة، وهو لائق بدنيا، في ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي تقام على الملاعب الرملية.



وفاز موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وأحرز لقب بطولة إكس-أون بروفونس للتحدي في وقت سابق هذا الشهر، لكنه خرج مبكرا في مونت كارلو ومدريد وروما وبوردو.



وكان اللاعب الأسكتلندي قد قرر عدم المشاركة في بطولات الملاعب الرملية في المواسم السابقة للتركيز على بطولات الملاعب العشبية استعدادا لبطولة ويمبلدون.



وطلبت "رويترز" تعليقا من الاتحاد الفرنسي للتنس.



وتقام بطولة فرنسا بين 28 مايو و11 يونيو في غياب حامل اللقب رافائيل نادال الفائز باللقب 14 مرة بسبب الإصابة.

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