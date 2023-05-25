الإسبانية سيغاندا تتوج بفردي بطولة أرامكو للفرق

توجت الإسبانية كارلوتا سيغاندا باللقب الفردي في سلسلة بطولة أرامكو الدولية للسيدات التي تبلغ جوائزها مليون دولار أميركي والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي أقيمت على ملاعب على ملعب ويست بالم بيتش ترامب الدولي في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.
وتفوقت سيغاندا بالبطولة التي شهدت مشاركة نخبة من المصنفات الأوائل عالميا واختتمت يوم الأحد بعدما تفوقت بفارق ضربة واحدة تحت المعدل على التشيكية كلارا ديفيدسون سبيلكوفا لتضمن فوزها الأول في العام والفوز السابع في الجولة الأوروبية للسيدات.
وتمنح بطولة أرامكو للفائزة نقاطاً إضافية في مسيرتها التنافسية الدولية وهو ما يضمن لسيغاندا نقاط "السباق إلى كوستا ديل سول" المتجددة خلال عام كأس سولهايم، والذي من المقرر أن يقام في موطنها إسبانيا في سبتمبر المقبل.
وتستمر هذه البطولة التي يساهم في فعالياتها كل من شركة أرامكو شركة قولف السعودية والاتحاد السعودي للغولف في تنافسها الكبير عبر محطتها التالية في نادي سنتوريون في المملكة المتحدة في الفترة من 14 إلى 16 يوليو لتختتم السلسلة للعام 2023 في هونغ كونغ ثم الرياض.
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