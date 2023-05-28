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المصرية ميار شريف خلال مواجهة الأميركية ماديسون برينغل

المصرية ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني في فرنسا المفتوحة

باريس - رويترز
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تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأميركية ماديسون برينغل بنتيجة 6-3 و6-1 يوم الأحد.

وكانت ميار البالغ عمرها "27 عاما" أصبحت أول لاعبة مصرية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما انتصرت في بارما في العام الماضي.

وعادت ميار لتحقق إنجازا جديدا ببلوغ دور الثمانية في بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي لتصبح أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور في بطولة ذات ألف نقطة عندما تغلبت على كارولين غارسيا وإليسه ميرتنز قبل الخسارة بصعوبة أمام أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا والتي توجت باللقب.

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