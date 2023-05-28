ديوكوفيتش: نادال سبب تطور مسيرتي

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش مازحا إنه يشعر بالارتياح بعد انسحاب رافائيل نادال من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، لكنه يكن احتراما كبيرا لمنافسه الأزلي قائلا إن جزءا منه سيرحل حال اعتزال اللاعب الإسباني العام المقبل.



ولم يتعاف نادال في الوقت المناسب من إصابة في الفخذ تعرض لها في أستراليا المفتوحة وقال اللاعب الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة إن العام المقبل قد يكون الأخير في مسيرته الاحترافية.



وحصل اللاعبان على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لكن ديوكوفيتش قد ينفرد بالرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في رولان غاروس، حيث فاز على نادال مرتين في عشر مواجهات.



وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين ضاحكا: بصراحة، لا أفتقده في القرعة. لا أحب رؤيته في قرعة رولان غاروس.



وقال: لم أحظ بنجاح كبير في المواجهات المباشرة التي جمعت بيننا في رولان غاروس. تغلبت عليه مرتين، لكن كان علي بذل قصارى جهدي لتحقيقهما.



وأضاف: حكم الكثيرون بانتهاء مسيرته قبل عشر سنوات، لكنه واصل اللعب، وهو أمر أحترمه وأقدره. أعرف صعوبة الحفاظ على ذلك المستوى والمضي قدما حتى بعد إصابة صعبة.



وقال ديوكوفيتش إنه تفاجأ بإعلان نادال، مشيرا إلى أن اللاعب الإسباني دفعه لتقديم أفضل ما في جعبته على مدار سنوات هيمن فيها اللاعبان على الرياضة.



وتابع: علي القول إنه أكبر منافسيّ. عندما أعلن أن الموسم المقبل سيكون الأخير في مسيرته، شعرت أن جزءا مني سيغادر معه كذلك. أشعر أنه أحد كان من أكثر الناس تأثيرا في مسيرتي، تطور مسيرتي وتطوري كلاعب.



وأضاف: قطعا، إنه عامل يحفزني على مواصلة اللعب ومواصلة المنافسة ودفع أحدنا الآخر- من سيحقق المزيد من سيلعب بصورة أفضل.

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