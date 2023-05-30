فرنسا المفتوحة.. أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني بسهولة

صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعدما تغلبت على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6 - 4 و6 - 1 يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

واحتاجت أن جابر، المصنفة السابعة على العالم، إلى 70 دقيقة لحسم مباراتها أمام برونزيتي الفائزة قبل أيام بلقب بطولة الرباط المفتوحة في المغرب.

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واستعرضنت أنس جابر تعافيها من الإصابة التي عانت منها في ربلة الساق (عضلة السمانة) قبل بدء استعداداتها لخوض ثاني بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وكانت الإصابة قد أجبرت أنس جابر على الانسحاب من الدور قبل النهائي ببطولة شتوتجارت والانسحاب من المشاركة في بطولة مدريد التي كانت تحمل لقبها.

وعادت للمشاركة عبر بطولة روما قبل ثلاثة أسابيع لكنها وجدت صعوبة في التحرك بالشكل المطلوب خلال مباراتها الأولى التي انتهت بالهزيمة أمام باولا بادوسا.

وقبل خوض منافسات رولان جاروس، أعلنت أنس جابر أنها مستعدة بنسبة 100 %، وقد أثبتت ذلك عبر الأداء القوي في مباراتها بالدور الأول يوم الثلاثاء، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها.

وتلتقي أنس جابر في الدور الثاني، الفائزة في مباراة الدور الأول بين الفرنسيتين أوسيان دودان وسيلينا غانيسيفيتش.