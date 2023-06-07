أنس جابر تودع "رولان غاروس"

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالميًا، من الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة 3-6 و7-6 (7-5) و6-1 الأربعاء.

وكانت جابر فكّت نحس الدور ثمن النهائي في فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى هذا العام، لكنها فشلت في مواصلة مشوراها نحو نهائي ثالث كبير في مسيرتها، لتضرب حداد مايا موعدًا مع حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا او الأميركية كوكو غوف وصيفة العام الماضي.

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وأصبحت حداد مايا (27 عامًا)، أول برازيلية تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ ماريا بوينو في فلاشيغ ميدوز عام 1968، علمًا أن الأخيرة متوجة بسبع بطولات غراند سلام.

أما جابر، وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، فكانت تحوض ربع النهائي في فرنسا المفتوحة للمرة الأولى.

لم يسبق لحداد مايا، اللبنانية الأصل، أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في بطولة كبرى قبل رولان غاروس هذا العام وباتت أول برازيلية تبلغ ربع النهائي أيضًا منذ 1968 بعد فوزها الاثنين على الإسبانية سارا سوريبيس تورو في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و51 دقيقة.