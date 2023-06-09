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انتهت المباراة بأربع مجموعات

ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ويبلغ نهائي رولان غاروس

باريس - فرانس برس
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تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني كارلوس ألكاراز 6-2 و5-7 و6-1 و6-1 يوم الجمعة، وبات ثاني أكبر لاعب يبلغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام لكرة المضرب، ليقترب من تحقيق لقبه الـ 23 الكبير في مسيرته.

وسيفك ديوكوفيتش، المتوج مرتين في رولان غاروس، ارتباطه مع الإسباني رافايل نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي (22 لقباً لكل منهما)، في حال فوزه على النرويجي كاسبر رود أو الألماني ألكسندر زفيريف اللذين يتلقيان في نصف النهائي الثاني.

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كما بإمكان الصربي، البالغ 36 عاماً، أن يحطم رقم نادال كأكبر فائز واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من ألكاراز الذي عانى من تقلص عضلي شديد في المجموعتين الأخيرتين.

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