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رود تأهل لنهائي البطولة العام الماضي

رود يوقف زفيريف ويضرب موعداً مع ديوكوفيتش في نهائي "رولان غاروس"

باريس - رويترز
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عاد كاسبر رود صاحب الأداء السلس إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 22 بنتيجة 6-3 و6-4 و6-صفر يوم الجمعة في نزال بين اثنين من افضل اللاعبين على صعيد الضربات ليواجه في النهائي نوفاك ديوكوفيتش الذي نال 22 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى.

تبادل رود وصيف بطل العام الماضي كسر الإرسال مبكرا مع زفيريف قبل أن يزيد من حرارة اللقاء في أمسية دافئة على ملعب فيليب شاترييه ببعض الضربات الأمامية القوية ليتقدم 5-2 في طريقه نحو الفوز بالمجموعة الأولى.

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وأهدر زفيريف، الذي لعب في الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي في رولان غاروس وهو المكان الذي شهد إصابته في الكاحل في نهاية الموسم العام الماضي، فرصة السيطرة مبكرا في المجموعة التالية ووجد نفسه في مشكلة حيث خطف رود المصنف الرابع كسرا اخر في الشوط السابع.

وعزز رود تقدمه في المباراة واستمر في السيطرة على تبادل الكرات من الخط الخلفي ليحبط زفيريف الذي ارتكب الكثير من الاخطاء في المجموعة التالية، قبل أن يشق طريقه بقوة نحو ثالث نهائي للبطولات الاربع الكبرى في آخر خمس سنوات بدءا من نهائي رولان غاروس 2022.

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